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Гравець молодіжної збірної України розповів, як прогорів на ставках

Вчора 22:09 540 0
Горобченко зізнався, що страждав на лудоманію
Гравець молодіжної збірної України розповів, як прогорів на ставках
#Горобченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ніко-Баскета Михайло Горобченко страждає залежністю від ставок на спорт, за що був відрахований з Хіміка.

Про це заявив сам спортсмен.

"Все було досить непогано до грудня минулого року, поки я не зареєструвався в одній з букмекерських контор. Спочатку ставив невеликі гроші і грав чисто заради розваги, але потім азарт непомітно захопив, і суми ставали все більші й більші. Уже доводилося чути про себе, що я "грав на контору", але я ніколи, жодного разу не ставив гроші на матчі Суперліги і, тим більше, на матчі свого Хіміка. Я не намагався когось обдурити, тут було чисто спортивне бажання перемогти на ставках, тому почав ставити на інші чемпіонати і види спорту. Зрозумів, що на матчах НБА або футболі вигравати складно і переключився на настільний теніс - там і ліміти були високі і виграти можна було швидко відразу кілька тисяч гривень. Коротше кажучи, мене затягнуло.

Минуло зовсім небагато часу, і я зрозумів, що програв всі свої гроші. Тут би зупинитися, але азарт мене вже захлеснув, і я почав під різними приводами масово позичати гроші в інших людей - і друзів, і тих, з ким був ледь знайомий. Оскільки я набагато частіше програвав, ніж вигравав, борг накопичився пристойний, і мені вже довелося перепозичати в одних людей, щоб виплатити колишній борг іншим. Найжахливіше - я постійно брехав і продовжував грати на ставках. Зараз дуже багато людей на мене тримають зло через це, я пам'ятаю про це і розумію їх. Сподіваюся якомога швидше з ними розрахуватися.

У Хіміку швидко дізналися про мою ситуацію, і головний тренер Віталій Степановський був одним із тих, хто постарався мені допомогти, він мене морально підтримував, ми неодноразово з ним говорили про мою ситуацію, я ходив до нього на індивідуальні тренування. Але я продовжував упевнено йти на дно - хотілося швидко розрахуватися з боргами, а щоб це зробити я ... продовжив ставити і заганяти себе в ще більші борги. У підсумку в клубі не витримали, і мене відрахували. Розумію, що підставив Хімік і Степановського посеред сезону, і зараз дякую їм, що клуб не став роздмухувати скандал через це або скаржитися в федерацію. Все могло бути для мене значно гірше. Я читав коментар Віталія Васильовича, що він більше не подасть мені руки. На жаль, зараз мені залишається тільки схилити голову перед ним, сказати просто нічого. Тренер, вибачте мені, мені дуже соромно.

Далі тільки гірше. Ситуація з боргами призвела до сварки з батьками, від мене пішла моя дружина Даша. А я тим часом, почав перепозичати гроші у компаній, які займаються мікропозиками. Загалом, зовсім скоро я познайомився і з колекторами, і просто людьми, які бомблять мій телефон різними погрозами. Ці погрози надходять до мене досі, і я поки не знаю, що з ними робити. Намагаюся в термін розраховуватися, тому, можливо, до вас звертався за допомогою теж - гроші потрібні були дуже терміново", - написав Горобченко.

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