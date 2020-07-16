 Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном

Сьогодні 14:26 307 0
Минулого сезону він зіграв за Соколів 26 поєдинків
Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном
#Харківські Соколи, #Бояркін

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи продовжили на наступний сезон угоду з капітаном команди Ігорем Бояркіним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону він зіграв за Соколів 26 поєдинків у Суперлізі Парі-Матч. Став лідером команди за передачами – 4,3 за матч.

Загалом у середньому за поєдинок Бояркін набирав 7,2 очка, 1,9 підбирання за поєдинок.

Бояркін раніше виступав за Донецьк, Говерлу, Кривбас та Черкаські Мавпи.

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