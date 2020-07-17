Дніпро продовжив угоду з українським форвардом

Корнієнко залишився у складі чемпіона

Джерело - ФБУ.

Дніпро продовжив ще на один сезон угоду з досвідченим українським форвардом Максимом Корнієнком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Корнієнко в 24-х поєдинках Суперліги Парі-Матч набирав у середньому 10 очок, 8,2 підбирання, 1,2 передачі та 1,5 блок-шота за матч.

У Кубку Європи ФІБА в 8 поєдинках він у середньому набирав 10,8 очка, 9,8 підбирання, 1,4 передачі та 1,9 блок-шота. За блок-шотами українець входить в топ-5 гравців за історію Кубка Європи ФІБА.

Раніше, Дніпро отримав суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.