Дніпро отримав суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - ФБУ.
Єдиний представник України в Лізі чемпіонів в першому раунді кваліфікації зіграє з Гронінгеном.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Матчі цієї стадії Ліги чемпіонів пройдуть 15 і 16 вересня. Першу гру БК Дніпро проведе на домашньому майданчику.
Гронінген виступить в Лізі чемпіонів в статусі віцечемпіона Нідерландів. У минулому сезоні майбутній суперник Дніпра з показником 17-5 пропустив вперед лише Зволле.
У разі перемоги над Гронінгеном в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів БК Дніпро зіграє з Іраклісом (Греція) або Керавносом (Кіпр). Матчі цієї стадії турніру пройдуть 22 і 25 вересня.
Раніше, Дніпро подовжив контракт із досвідченим форвардом.