Дніпро отримав суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Команду Журавльова чекає поїздка до Нідерландів

Джерело - ФБУ.

Єдиний представник України в Лізі чемпіонів в першому раунді кваліфікації зіграє з Гронінгеном.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матчі цієї стадії Ліги чемпіонів пройдуть 15 і 16 вересня. Першу гру БК Дніпро проведе на домашньому майданчику.

Гронінген виступить в Лізі чемпіонів в статусі віцечемпіона Нідерландів. У минулому сезоні майбутній суперник Дніпра з показником 17-5 пропустив вперед лише Зволле.

У разі перемоги над Гронінгеном в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів БК Дніпро зіграє з Іраклісом (Греція) або Керавносом (Кіпр). Матчі цієї стадії турніру пройдуть 22 і 25 вересня.

Раніше, Дніпро подовжив контракт із досвідченим форвардом.