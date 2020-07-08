НБА може знову зупинити чемпіонат у випадку спалаху коронавірусу

Адам Сільвер прокоментував відновлення сезону в НБА

У випадку коли, у кампусі в Орландо, де буде догравати чемпіонат НБА, відбудеться спалах коронавірусу, то ліга знову призупинить сезон.

Про це розповів комісіонер НБА Адам Сільвер.

"Якщо позитивні аналізи гравці продовжать здавати і після карантинного періоду, то ми зрозуміємо, що у нас проблема. В такому випадку ми будемо знати, що у нас дірка і що наш карантин або кампус не працюють. Тоді ми знову зупинимо проведення ігор", - відзначив Сільвер.

Нагадаємо, Лень зможе зіграти під час рестарту сезону в НБА.