Колишній рекордсмен Миколаєва продовжить кар`єру у Данії

Петерсон виступатиме за данський Баккен Беарз

Джерело - ФБУ.

Колишній американський захисник Миколаєва Квентін Петерсон визначився з продовженням клубної кар`єри.

Про це повідомляє eurobasket.com.

Наступного сезону він виступатиме за данський Баккен Беарз.

Минулого сезону Петерсон кілька разів бив рекорди результативності в складі Миколаєва.

Уже в дебютному поєдинку проти Запоріжжя він набрав 37 очок за 33 хвилини. Потім знову проти Запоріжжя американець набрав за 36 хвилин вже 38 очок. Проти Харківських Соколів захисник набрав 39 очок за 35 хвилин. Найрезультативнішим для нього став у підсумку програний матч проти Дніпра, в якому Петерсон набрав 48 очок за 35 хвилин.

За підсумками минулого сезону Петерсон здобув приз Олександра Сальникова найрезультативнішому гравцю чемпіонату. До завершення змагань він встиг набрати 531 очко. У середньому американець набирав 29,5 очка за матч.

Раніше, помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва.