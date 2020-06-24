Помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва

Відомий в Україні Джастін Лав помер в США

Один з найбільш видних легіонерів останнього десятиліття в українському баскетболі американець Джастін Лав помер в США у віці 41 року.

Про це повідомляє Планета баскетболу.

Лав, який працював останнім часом головним тренером шкільної програми в Маскуті (штат Іллінойс), був знайдений без ознак життя в кампусі. Тренера відвезли в лікарню, де визнали мертвим. Ніякої додаткової інформації про причини смерті Лава поки немає.

Джастін Лав відіграв у своїй профі-кар'єрі 12 сезонів, більшу частину з яких провів в Україні. Він приїхав в Одесу в 2008-му, потім, після двох сезонів, переїхав до Миколаєва на ті ж два сезони, після чого знову повернувся в Одесу, звідки виїхав у 2014 році.

Також Лав виступав за німецький Людвігсбург, латвійський Вентспілс і клуби з Китаю. У складі Вентспілса ставав чемпіоном Латвії.

Раніше, у наступному сезоні Суперліги можуть зіграти десять команд.