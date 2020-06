Гравець Атланти Вінс Картер оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Ball is Life.

За свою 22-річну кар'єру Картер виступав за Торонто (1998-2004), Нью-Джерсі (2004-2009), Орландо (2009-2010), Фінікс (2010-2011), Даллас (2011-2014), Мемфіс (2014- 2017), Сакраменто (2017-2018) і Атланту (2018-2020).

Баскетболіст сім разів ставав учасником Матчу всіх зірок, а у 2000 році отримав нагороду переможця конкурсу з кидків зверху.

Картер відіграв 1541 матч, набираючи в середньому 16,7 очка, роблячи 4,3 підбирання і здійснюючи по 3,1 передачі.

Vince Carter has officially retired!

Thank you @mrvincecarter15 for 22 years of amazing highlights & memories! pic.twitter.com/TFJLYs6dvb