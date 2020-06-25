Лідер збірної України заразився коронавірусом

Лень хворий на коронавірус

Український гравець Сакраменто Олексій Лень здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє ESPN.

Також COVID-19 виявили у партнера по команді Джабарі Паркера.

Лень пройшов тестування у вівторок, а Паркер обстежувався кілька днів тому.

Кінгз входять в число 22 команд, які повинні взяти участь в рестарт сезону-2019/20. COVID -19 виявлений також у захисника каліфорнійців Бадді Хілд.

Українець в 9 матчах за каліфорнійську команду набирав 6,6 очка, американський форвард взяв участь в одній зустрічі.

Раніше, зірка НБА заразився коронавірусом.