 Лідер збірної України заразився коронавірусом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лідер збірної України заразився коронавірусом

Сьогодні 09:11 1235 0
Лень хворий на коронавірус
Лідер збірної України заразився коронавірусом
#Лень

Джерело - Tribuna.com.

Український гравець Сакраменто Олексій Лень здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє ESPN.

Також COVID-19 виявили у партнера по команді  Джабарі Паркера.

Лень пройшов тестування у вівторок, а Паркер обстежувався кілька днів тому.

Кінгз входять в число 22 команд, які повинні взяти участь в рестарт сезону-2019/20. COVID -19 виявлений також у захисника каліфорнійців Бадді Хілд.

Українець в 9 матчах за каліфорнійську команду набирав 6,6 очка, американський форвард взяв участь в одній зустрічі.

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