 БК Запоріжжя підсилився українським форвардом | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Запоріжжя підсилився українським форвардом

Сьогодні 10:25 1151 0
Мальчевський підсилив команду із Запоріжжя
БК Запоріжжя підсилився українським форвардом
#Запоріжжя, #Мальчевський

Джерело - ФБУ.

Досвідчений український форвард Віталій Мальчевський став черговим новачком БК Запоріжжя.

Про це повідомляє ФБУ.

Віталій Мальчевський (201 см, 100 кг) народився 5 вересня 1987 року в Кривому Розі. Останні два сезони виступав у складі кам’янського Прометея, з яким виграв спочатку чемпіонат Вищої ліги, а потім бронзові медалі Суперліги Парі-Матч.

Минулого сезону набирав 4 очка, 1,8 підбирання, 0,5 передачі в середньому за матч.

Розпочинав кар’єру в Кривбасбаскеті, де виступав майже без перерв з 2007 по 2014 роки. Потім у сезоні-2014/15 зіграв три матчі за столичний Будівельник, 33 - за Дніпро, де став віцечемпіоном України.

Наступний сезон у складі Хіміка був найуспішнішим у кар’єрі Віталія Мальчевського - золоті медалі чемпіонату Суперліги та Кубок України. При цьому вихованець криворізького баскетболу залишився вірним своєму рідному клубу та прийняв знову пропозицію від Кривбасу. З командою Валерія Плеханова завоював "бронзу" Суперліги, а потім вдруге пережив процес розформування клубу. Тоді вже наставник Запоріжжя запросив Мальчевського до своєї команди.

Наприкінці сезону-2016/17 у складі Запоріжжя досвідчений форвард у 8 матчах набирав у середньому 15,4 очка за гру.

Нагадаємо, лідер збірної України заразився коронавірусом.

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