Зірковий баскетболіст Клівленд Кавальєрс Джей Ар Сміт ногами побив білошкіру людину.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент трапився під час заворушень в США, які почалися через вбивство поліцейськими 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Сміт розповів, що його дії не пов'язані з расизмом, а річ у тому, що ця людина розбила вікно в його автомобілі.

Нагадаємо, НБА може відкрити ринок вільних агентів до драфта.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.