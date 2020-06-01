 Зірковий гравець НБА побив ногами білошкірого під час заворушень у США. ВІДЕО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Зірковий гравець НБА побив ногами білошкірого під час заворушень у США

Сьогодні 21:09 438 0
Сміт познущався над людиною
Зірковий гравець НБА побив ногами білошкірого під час заворушень у США
#НБА, #США

Джерело - Чемпіон.

Зірковий баскетболіст Клівленд Кавальєрс Джей Ар Сміт ногами побив білошкіру людину.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент трапився під час заворушень в США, які почалися через вбивство поліцейськими 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Сміт розповів, що його дії не пов'язані з расизмом, а річ у тому, що ця людина розбила вікно в його автомобілі.

Нагадаємо, НБА може відкрити ринок вільних агентів до драфта.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.

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