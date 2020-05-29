Джерело - championat.com.
НБА може відкрити ринок вільних агентів до церемонії драфту.
Про це повідомляє Hoops Rumors.
Традиційно ринок вільних агентів відкривається після драфту. Однак через пандемію коронавірусу в НБА можуть переглянути терміни.
Зміни будуть обговорюватися на конференції ради керуючих Національної баскетбольної асоціації 29 травня.
У цьому сезоні драфт був запланований на 25 червня, а відкриття ринку - на 30 червня. Сам драфт може бути перенесений на вересень.
Очікується, що сезон в НБА відновиться відразу з плей-оф. У лізі розглядають варіант, при якому перший раунд буде замінений груповим етапом на 20 клубів - по дві кращі команди з кожної з чотирьох груп вийдуть в плей-оф і продовжать боротьбу за титул в класичних серіях до чотирьох перемог.
Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.