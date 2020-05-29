Традиційно ринок вільних агентів відкривається після драфту

НБА може відкрити ринок вільних агентів до церемонії драфту.

Про це повідомляє Hoops Rumors.

Традиційно ринок вільних агентів відкривається після драфту. Однак через пандемію коронавірусу в НБА можуть переглянути терміни.

Зміни будуть обговорюватися на конференції ради керуючих Національної баскетбольної асоціації 29 травня.

У цьому сезоні драфт був запланований на 25 червня, а відкриття ринку - на 30 червня. Сам драфт може бути перенесений на вересень.

Очікується, що сезон в НБА відновиться відразу з плей-оф. У лізі розглядають варіант, при якому перший раунд буде замінений груповим етапом на 20 клубів - по дві кращі команди з кожної з чотирьох груп вийдуть в плей-оф і продовжать боротьбу за титул в класичних серіях до чотирьох перемог.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.