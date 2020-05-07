 У колишнього гравця збірної України від коронавірусу помер дідусь | Баскетбол | Champion.com.ua
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У колишнього гравця збірної України від коронавірусу помер дідусь

Сьогодні 16:25 530 0
Джетер - про смерть свого 91-річного дідуся
У колишнього гравця збірної України від коронавірусу помер дідусь
#Джетер

Джерело - ФБУ.

У колишнього розігруючого збірної України Пуха Джетера від коронавірусу помер 91-річний дідусь.

Про це заявив сам спортсмен.

"У кінці квітня мій дідусь майже в 92-річному віці переніс інсульт і помер в лікарні. Ми все ще намагаємося з'ясувати, чи був у нього вірус до інсульту або він заразився їм уже в лікарні. Дідусь був шанованою людиною. Йому мало виповнитися 92 роки 9 травня. Він вів активне життя, робив щодня зарядку, мав подругу, користувався FaceTime для спілкування з нами. Єдине, чого у нього не було, це сторінки в Instagram. Дідусь - корінь сім'ї. Він - Юджин Джетер. Мій тато - джуніор, молодший. Відповідно я Юджин Джетер третій, а мій син - четвертий. Я вдячний, що Бог дав йому можливість побачити, як виріс я, а потім мій син. Він жив в Детройті. Ви б бачили, як він пишався, коли я грав там проти Пістонс. Подивіться, моє прізвище на майці НБА. На майці Кінгз. Так,

Останній раз я бачив його наживо в минулому році в Лос-Анджелесі. Йому вже було за 90 років. Народився він в 20-х роках минулого століття. Я приїхав в аеропорт забирати його на Tesla, в якій двері піднімаються вгору. Так що, коли я біля нього натиснув на кнопку, щоб все стало зрозумілим, то він завмер. "Що це?", - здивувався він. Ми обнялися, я забрав його речі, закинув в багажник, а він все ще залишався на місці зачарованим. "Пух, що це?" - дивувався він. Я запросив його сісти, оскільки він і надалі залишався зачарованим. Хлопець, у тебе космічний корабель? Він сам одягне на мене ремінь безпеки?, - продовжував дивуватися дідусь, нарешті сівши в машину. Я б так само дивувався б. Тільки уявіть, які машини він бачив від народження.

Тепер у мене є ще один ангел, який стежить за нашою родиною", - зазначив Джетер.

Раніше, у збірній Україні відмовились від натуралізації американського захисника Київ-Баскета.

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