У збірній Україні відмовились від натуралізації американського захисника Київ-Баскета

Захисник Київ-Баскета Кейсі Шеферд не буде натуралізований для виступу за національну збірну України.

Про це розповів головний тренер обох команд Айнарс Багатскіс.

"Багато що починається з розігруючого: Кейсі Шеферд - швидкий гравець, швидко переходив центр, але через його довгу оцінку ситуації ми, наприклад, програли кілька ігор. Він обирав неправильне рішення, і ми тут же отримували.

Так, в якийсь момент ми розглядали Шеферда як гравця збірної, але це не було самоціллю. Якщо був би інший якісний розігруючий, який може прискорити і поліпшити гру, може ми б і його розглядали", - відзначив Багатскіс.