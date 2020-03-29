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Суперник українців на Євробаскеті звільнив тренера

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Тріфунович лишився без роботи
Суперник українців на Євробаскеті звільнив тренера
#Словенія

Джерело - ФБУ.

У діючих чемпіонів Європи з баскетболу та суперників збірної України, Словенії, звільнено тренера.

Про це повідомляє ФБУ.

Радо Тріфунович більше не головний тренер збірної Словенії з баскетболу. Наразі словенська федерація веде переговори з дворазовим чемпіоном Євроліги головним тренером ЦСКА Дімітрісом Ітудісом.

Повідомляється, що Ітудіс задоволений інтересом збірної Словенії до його персони, але до підписання контракту ще далеко.

Тріфунович був асистентом Ігоря Кокошкова на переможному для Словенії Євробаскеті-2017, а після повернення серба до НБА - очолив збірну.

Збірна Словенії, нагадаємо, разом з Австрією та Угорщиною є суперником збірної України по групі кваліфікації Євробаскету-2021.

Нагадаємо, гравець збірної України перехворів коронавірусом.

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