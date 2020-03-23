 НБА ризикує втратити $1 мільярд через коронавірус | Баскетбол | Champion.com.ua
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НБА ризикує втратити $1 мільярд через коронавірус

Сьогодні 11:51 297 0
Це може статися у разі неможливості завершити поточний сезон
НБА ризикує втратити $1 мільярд через коронавірус
#НБА, #коронавірус

Джерело - ФБУ.

НБА може зазнати колосальних фінансових збитків у разі неможливості завершити поточний сезон.

Про це повідомляє The Washington Post.

Загальна сума збитків може сягнути $1 мільярду.

Наразі регулярний чемпіонат НБА призупинено принаймні на місяць через пандемію коронавірусу. Кількість уражених гравців та співробітників клубів постійно зростає. У Лізі вже зупинили весь тренувальний процес.

Представники клубів розглядали можливість поновлення змагань влітку. Однак остаточного рішення ще немає.

Нагадаємо, Михайлюк здав тест на коронавірус.

Раніше, назвали варіанти відновлення регулярного чемпіонату НБА.

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