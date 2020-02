Зірка НБА оплатить навчання учням своєї школи

Американський баскетболіст Леброн Джеймс оплатить навчання учням своєї школи.

Про це повідомляє SBS.

Зірка НБА оплатить 4 роки навчання в коледжі випускникам своєї школи. Леброн Джеймс проспонсорує школу для малозабезпечених родин у рідному місті Акрон.

Про такий подарунок від відомого баскетболіста учні дізнались під час екскурсії до Університету Кента. Коли підлітки зайняли місця у залі, їх попросили заглянути під свої стільці.

Також баскетболіст пізніше розповів, що у дітей буде можливість вчитись в університеті Акрона або Кента.

When you show up to @KentState for your 11th grade experience outing, but find out you’re also getting FREE tuition for 4 years AND a year of free room & board‼️ 😱😭 pic.twitter.com/udCrl95qFi