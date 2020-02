Джерело - Чемпіон.

На арені Стейплс-центр в Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом.

З промовами виступили вдова Кобі Браянта Ванесса, екс-гравці НБА Майкл Джордан і Шакіл О'Ніл. Музичні композиції в пам'ять про спортсмена виконали співачки Бейонсе і Крістіна Агілера, а піаністка Аліша Кіз виконала Місячну сонату Бетховена, яку Браянт навчився грати, реалізувавши свою мрію.

Нагадаємо, Брайант, його 13-річна дочка Джанна і ще 7 людей загинули 26 січня в результаті авіакатастрофи. Екс-баскетболіста поховали таємно.

"Gigi would have easily become the best player in the WNBA."



Vanessa Bryant remembers her daughter, Gianna. pic.twitter.com/9tv3w8wL6a — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

“He was my everything.”



Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

“As I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be.”



Michael Jordan on Kobe Bryant. pic.twitter.com/dTSp7VDosP — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

“Now it’s time for us to continue your legacy.”



Shaq on Kobe’s impact. pic.twitter.com/Zw2n3b1aMB — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

