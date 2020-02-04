Детройт може обміняти конкурента Михайлюка у Фінікс

Пістонз хочуть виручити драфт-пік першого раунду

Джерело - Sport Arena.

Детройт Пістонз ведуть переговори з Фінікс Санз про обмін захисника Люка Кеннард.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровський.

В обмін на 23-річного американця поршні хочуть виручити драфт-пік першого раунду.

Переговори тривають, але сторони поки не прийшли до спільного знаменника. Очікувалося, що діалог продовжиться сьогодні, 4 лютого.

Кеннард не грає з грудня минулого року, коли баскетболіст травмував коліно. В середньому у 28 матчах нинішнього сезону Люк набирав по 15,8 очка за гру.

Захисник є прямим конкурентом українського легіонера Пістонз Святослава Михайлюка.

Раніше, Михайлюк через травму пропустив матч Детройта.

Нагадаємо, Михайлюк зацікавив кілька клубів НБА.