Михайлюк через травму пропустив матч Детройта

Детройт не зміг перемогти без Святослава Михайлюка

Український захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк пропустив матч регулярного чемпіонату НБА з Мемфіс Гріззліз.

Про це повідомляє nba.com.

Українець не зіграв через проблеми зі стегном. Про серйозність травми наразі нічого невідомо.

Відзначимо, що без Михайлюка Детройт поступився з рахунком 82:96.

У поточному сезоні українець зіграв 46 матчів у регулярному чемпіонаті, в середньому за гру набираючи 8,9 очка і роблячи 1,7 підбирання і віддаючи 1,7 передачі.

Нагадаємо, Михайлюк зацікавив кілька клубів НБА.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.