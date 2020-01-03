Денвер переграв Індіану, Денвер переміг Індіану. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно 9 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

3 січня

Індіана – Денвер 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32)

Клівленд – Шарлотт 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27)

Маямі – Торонто 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16)

Чикаго – Юта 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26)

Міннесота – Голден Стейт 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17)

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35)

Даллас – Бруклін 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)

Сакраменто – Мемфіс 128:123 (26:42, 37:18, 27:37, 38:26)

Кліпперс – Детройт 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.