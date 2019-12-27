Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон, перемоги Нікс та Далласа. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно шість матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці домашнього матчу проти Вашингтона. Михайлюк відіграв 24 хвилини, набрав 12 очок (0/2 двоочкових, 4/9 триочкових), зробив 4 підбирання (2 у нападі), 4 передачі та 1 перехоплення за 1 втрати та 3 фолів.

НБА. Регулярний чемпіонат

27 грудня

Детройт - Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

Бруклін Нетс - Нью-Йорк Нікс 82:94 (15:24 26:22, 20:33, 21:15)

Даллас - Сан-Антоніо 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)

Оклахома - Мемфіс 97:110 (18:23, 29:26, 27:37, 23:24)

Сакраменто - Міннесота 104:105 ОТ (26:21, 22:29, 31:21, 11:19, 14:15)

Юта - Портленд 121:115 (37:22, 25:30, 34:24, 25:39)

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.