Х'юстон знищив Денвер, Індіана перемогла Філадельфію. Результати матчів НБА

У НБА зіграно 7 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

1 січня

Індіана – Філадельфія 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31)

Шарлотт – Бостон 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29)

Сакраменто – Кліпперс 87:105 (23:28, 17:29, 33:31, 14:17)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 117:113 OT (25:32, 28:23, 24:20, 23:25, 17:13)

Х'юстон – Денвер 130:104 (38:26, 31:26, 23:37, 38:15)

Торонто – Клівленд 117:97 (27:25, 32:18, 27:26, 31:28)

Оклахома-Сіті – Даллас 106:101 (20:32, 30:19, 27:27, 29:23)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.