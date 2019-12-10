Український клуб підписав меморандум про співпрацю з Валенсією

Рівне співпрацюватиме з іспанським клубом

Джерело - ФБУ.

Меморандум про співробітництво в сфері професійного баскетболу між Баскетбольним клубом Рівне та іспанським клубом Валенсія погодили та підписали Президент БК Рівне Сергій Ліщук та віце-президент БК Валенсія Франциско Рага.

Про це повідомляє ФБУ.

Такі дружні та ділові стосунки між клубами склалися завдяки Президенту БК Рівне Сергію Ліщуку, який є визначною постаттю не лише у рідному місті, але й живою легендою баскетболу у Валенсії, де він провів багато успіших років за місцевий клуб як гравець.

А тим часом, офіційна сторінка іспанського клубу підписання меморандуму називає “Розширення кордонів Валенсія Баскет з Великим Сергієм Ліщуком”.

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