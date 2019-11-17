Атланта програла Кліпперс, Лень набрав 5 очок. Результати матчів НБА

Команда українця поступилася суперникам

Джерело - Чемпіон.

У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

26-річний український центровий Атланти Олексій Лень у матчі проти Кліпперс провів 17 хвилин і 47 секунд. Він встиг набрати 5 очок, зробити 3 підбирання та 1 ассист. Лень реалізував 1 з 5 кидків з гри.

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НБА. Регулярний чемпіонат

16 листопада

Чикаго – Бруклін 111:117 (19:30, 37:20, 22:24, 33:43)

Індіана – Мілуокі 83:102 (22:26, 14:23, 27:22, 20:31)

Нью-Йорк – Шарлотт 102:103 (23:20, 32:27, 21:28, 26:28)

Майамі – Новий Орлеан 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)

Міннесота – Хьюстон 105:125 (30:31, 32:33, 23:29, 20:32)

Даллас – Торонто 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25)

Сан-Антоніо – Портленд 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31)

Кліпперс – Атланта 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 38:19)

Раніше, гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки.