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Одеса знищила Харківських Соколів у Суперлізі

Сьогодні 18:17 137 0
Восьма поразка поспіль харківської команди
Одеса знищила Харківських Соколів у Суперлізі
#Одеса, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома програли БК Одеса.

Знову Харківські Соколи не змогли перемогти. Цього разу вони вдома програли сусіду по турнірній таблиці. Харківські Соколи зазнали восьмої поразки у восьми матчах Суперліги. 

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
10 листопада

Харківські Соколи - БК Одеса 66:87 (12:20, 17:24, 21:19, 16:24)

Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.

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