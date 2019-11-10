Одеса знищила Харківських Соколів у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома програли БК Одеса.
Знову Харківські Соколи не змогли перемогти. Цього разу вони вдома програли сусіду по турнірній таблиці. Харківські Соколи зазнали восьмої поразки у восьми матчах Суперліги.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
10 листопада
Харківські Соколи - БК Одеса 66:87 (12:20, 17:24, 21:19, 16:24)
Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.
Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.