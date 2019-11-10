Одеса знищила Харківських Соколів у Суперлізі

Восьма поразка поспіль харківської команди

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома програли БК Одеса.

Знову Харківські Соколи не змогли перемогти. Цього разу вони вдома програли сусіду по турнірній таблиці. Харківські Соколи зазнали восьмої поразки у восьми матчах Суперліги.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

10 листопада

Харківські Соколи - БК Одеса 66:87 (12:20, 17:24, 21:19, 16:24)

Раніше, Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.