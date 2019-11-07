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Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні 22:25 76 0
Запоріжжя зазнало розгромної поразки
Прометей розгромив Запоріжжя у Суперлізі
#Запоріжжя, #Прометей, #Суперліга

Джерело - fbu.ua.

Запоріжжя поступився вдома Прометею в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч – 77:103.

Господарі більшу частину стартової чверті діяли на рівні з одним з фаворитів сезону. Однак під кінець 10-хвилинки ігрова перевага позначилася в рахунку. У підсумку Прометей пішов на велику перерву із превагою +14.

У другій половина гри гості змогли ще більше збільшити свою перевагу та здобули розгромну перемогу над Запоріжжям.

Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч.

Регулярний чемпіонат

07 листопада

Запоріжжя – Прометей 77:103 (19:24, 19:28, 17:25, 22:26)

Раніше, Дніпро поступився Левскі у Кубку Європи.

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