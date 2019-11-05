 Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Матч Інгульця із Металістом 1925 завершився бійкою
Сьогодні 18:01 2138
Копенгаген - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Сьогодні 20:13 431
Хто найкращий футболіст в історії України
Сьогодні 14:26 1276 3
Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:58 861
Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада
Сьогодні 11:12 477
Ребров: У Динамо зруйнували мою структуру
Вчора 19:34 1560
Галатасарай хоче позбутися екс-гравця Динамо
Вчора 18:00 3131
Прославлений український боксер підтвердив нову професію
Вчора 17:42 3053
Магучіх претендує на звання найкращої молодої легкоатлетки світу
Вчора 17:31 1055
Лестер хоче підписати екс-гравця Зорі
Вчора 16:45 1442
Блоги
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 08:59 6573
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
03.11.2019 21:49 2139
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
03.11.2019 18:05 921
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
03.11.2019 12:27 695
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту Valeriy Ruchka
03.11.2019 08:54 3277
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:50 Футбол Циганик: Банкрутство Металіста не вигідне Металісту 1925 115
22:32 Футбол Екс-нападник Чорноморця може перейти у Колос 101
22:16 Футбол Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо 188
21:50 Футбол Зеніт поступився Лейпцигу, Барселона не змогла переграти Славію. Результати 4 туру Ліги чемпіонів 490
21:37 Баскетбол Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи 246
21:18 Баскетбол Гравця НБА дискваліфікували на 25 матчів 176
21:00 Футбол Б'єлиця: Динамо Загреб влаштує тільки перемога у матчі з Шахтарем 229
20:42 Футбол Тухель спростував перехід у Баварію 250
20:28 Футбол Ліверпуль зіграє матч Кубка ліги за добу до гри Клубного чемпіонату світу 525
20:13 Футбол Копенгаген - Динамо Київ: ОНЛАЙН 431
20:10 Футбол Марсело: Можемо вважати матч з Галатасараєм фіналом 270
20:04 Пряма трансляція Аталанта - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE 383
19:47 Футбол Мораес: Динамо Загреб дуже агресивна команда 432
19:44 Пряма трансляція Барселона – Славія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 1212
19:44 Пряма трансляція Зеніт - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція 4 туру Ліги чемпіонів. LIVE 1036
19:29 Футбол Ракицький потрапив у стартовий склад Зеніта на матч Ліги чемпіонів 448
19:15 Футбол Каштру впевнений у психологічній готовності Шахтаря 294
18:56 Футбол Зідан хоче залишити Бейла 306
18:39 Теніс Світоліна заробила рекордні призові за сезон 2056
18:33 Блог Я хвилююсь за Шахтар 336
18:23 Футбол Гроссо став новим тренером Брешії 356
18:01 Футбол Матч Інгульця із Металістом 1925 завершився бійкою 2138
17:44 Футбол Родрігес вибачився перед тренером за поведінку у матчі із Шахтарем – Циганик 876
17:37 RunNews Найсильніший тато у світі - Дік Хойт. Історія яка вас вразить 449
17:27 Футбол Шахтар цікавиться гравцем Греміо 336

Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи

Сьогодні 21:37 246 0
Кияни зазнали першої поразки в груповому турнірі
Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи
#Київ-Баскет, #ФІБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 05 листопада, Київ-Баскет в рамках Кубка Європи ФІБА приймав Цмокі-Мінськ.

Господарі паркета невдало розпочали матч, після першої половини матчу кияни поступалися з різницею -19.

Не сталося поліпшення гри Київ-Баскету і після перерви. Розрив у рахунку тільки зростав, і остання десятихвилинка, перетворилася на формальність.

Кубок Європи ФІБА

Група F, 3 тур

05 листопада

Київ-Баскет - Цмокі-Мінськ 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

Нагадаємо, арена Київ-Баскет змінила назву.

Раніше, Американський центровий покинув Київ-Баскет.

Коментарі ()