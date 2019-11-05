Київ-Баскет зазнав нищівної поразки від Цмокі у Кубку Європи

Кияни зазнали першої поразки в груповому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 05 листопада, Київ-Баскет в рамках Кубка Європи ФІБА приймав Цмокі-Мінськ.

Господарі паркета невдало розпочали матч, після першої половини матчу кияни поступалися з різницею -19.

Не сталося поліпшення гри Київ-Баскету і після перерви. Розрив у рахунку тільки зростав, і остання десятихвилинка, перетворилася на формальність.

Кубок Європи ФІБА

Група F, 3 тур

05 листопада

Київ-Баскет - Цмокі-Мінськ 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

Нагадаємо, арена Київ-Баскет змінила назву.

Раніше, Американський центровий покинув Київ-Баскет.