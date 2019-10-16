Збірна Україна посіла четверте місце на Всесвітніх пляжних іграх

У матчі за 3-є місце програли монголам

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у матчі за третє місце Всесвітніх пляжних ігор програла Монголії.

Збірна України не витримала ритм матч за матчем. У складному протистоянні українці у чвертьфіналі здолали Аргентину (21:20), у півфіналі поступилися Бразилії (13:14). То ж на матч з Монголії в українців не вистачило сил. По ходу зустрічі Україна програла 3:6, 9:14. У підсумку матч завершився перемогою Монголії - 20:16.

Всесвітні пляжні ігри

Баскетбол 3х3. Чоловіки

Доха.

Матч за третє місце, 16 жовтня

Монголія - Україна 20:16