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Збірна України у драматичній боротьбі вийшла до півфіналу Пляжних ігор

Сьогодні 17:23 582 0
Перемогли з перевагою в один м'яч
Збірна України у драматичній боротьбі вийшла до півфіналу Пляжних ігор
#Україна, #Аргентина

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Аргентини в чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор – 21:20.

Упродовж всього ігрового часу команди билися в рівній драматичній боротьбі. На початку зустрічі наших хлопцям довелося наздоганяти суперників, які вийшли вперед завдяки дальнім влучанням.

Уже на останніх секундах, коли українці виривалися вперед, аргентинці зрівняли рахунок – 20:20. Та вирішальна атака вдалася саме нашій команді.

У півфіналі збірна України грає проти Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала словенців (18:10). Початок о 18.40.

Всесвітні пляжні ігри
Баскетбол 3х3. Чоловіки
Доха. 
1/4 фіналу, 16 жовтня

Україна – Аргентина 21:20

Україна: Алтухов 6, Стародуб 7, Кабацюра 5, Чесак 3.

Раніше, Дніпро подав протест на результат матчу з Прометеєм.

Нагадаємо, Прометей у матчі з Дніпром втратив лідера.

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