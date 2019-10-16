Збірна України у драматичній боротьбі вийшла до півфіналу Пляжних ігор

Джерело - ФБУ.
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Аргентини в чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор – 21:20.
Упродовж всього ігрового часу команди билися в рівній драматичній боротьбі. На початку зустрічі наших хлопцям довелося наздоганяти суперників, які вийшли вперед завдяки дальнім влучанням.
Уже на останніх секундах, коли українці виривалися вперед, аргентинці зрівняли рахунок – 20:20. Та вирішальна атака вдалася саме нашій команді.
У півфіналі збірна України грає проти Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала словенців (18:10). Початок о 18.40.
Україна – Аргентина 21:20
Україна: Алтухов 6, Стародуб 7, Кабацюра 5, Чесак 3.
Раніше, Дніпро подав протест на результат матчу з Прометеєм.
Нагадаємо, Прометей у матчі з Дніпром втратив лідера.