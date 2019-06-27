Білоцерківська: Іспанія - дуже авторитетна команда

Збірна Іспанії на жіночому Євробаскеті є дуже авторитетною командою.

Про це сказала баскетболістка збірної України Аріна Білоцерківська, повідомляє ФБУ.

"Іспанія дуже авторитетна команда, але ми до них звикли, як і вони до нас, можна сказати ми навіть трішки набридли одна одній, хочеться більше різноманітності. Загалом у кваліфікаційних поєдинках ми з ними гідно змагалися і до останніх хвилин лишалися у грі, тому сподіваюся, що сьогодні буде хороший поєдинок", - сказала Аріна Білоцерківська.