В Україні покажуть матчі чемпіонату Європи

Телеканал XSPORT покаже всі матчі за участю збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок.
Про це повідомляє сайт телеканалу.
З 27 червня по 7 липня відбудеться чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок в Латвії та Сербії.
Національна збірна України зіграє в Ризі в групі А, де суперницями синьо-жовтих стануть команди Іспанії, Латвії та Великобританії.
Розклад ігор у групі А:
27 червня
Україна - Іспанія, 21:00
28 червня
Латвія - Україна, 18:30
30 червня
Україна - Великобританія, 13:00
Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.
Також повідомлялося, що Україна піднялася на друге місце у світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3.
Джерело - xsport.ua.