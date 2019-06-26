В Україні покажуть матчі чемпіонату Європи

Вболіваємо за уркаїнських баскетболісток

Телеканал XSPORT покаже всі матчі за участю збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок.

Про це повідомляє сайт телеканалу.

З 27 червня по 7 липня відбудеться чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок в Латвії та Сербії.

Національна збірна України зіграє в Ризі в групі А, де суперницями синьо-жовтих стануть команди Іспанії, Латвії та Великобританії.

Розклад ігор у групі А:

27 червня

Україна - Іспанія, 21:00

28 червня

Латвія - Україна, 18:30

30 червня

Україна - Великобританія, 13:00

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Також повідомлялося, що Україна піднялася на друге місце у світовому рейтинзі ФІБА з баскетболу 3х3.

Джерело - xsport.ua.