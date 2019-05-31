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Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:32 12203 1
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
Вчора 23:21 4115
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 09:00 2034
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
29.05.2019 23:50 837
Челсі - Арсенал 4:1. Як це було
29.05.2019 23:49 5499
Опитування. Челсі - Арсенал: хто стане переможцем Ліги Європи
29.05.2019 14:53 920
Козлова знялася з Ролан Гаррос, Світоліна пройшла у 3 раунд без боротьби
29.05.2019 11:40 5888
Челсі - Арсенал: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
29.05.2019 10:53 7221
Ріанчо: Шевченко впав у моїх очах
28.05.2019 19:39 4629
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Тенісист врятував дитину, яку ледве на задавив натовп Максим Буйдин
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Фінський журналіст з'їв газету, у якій назвав свою збірну найгіршою в історії Максим Буйдин
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Тільки в трьох штатах будуть уболівати за Голден Стейт у фінальній серії

Сьогодні 00:09 354 0
Тільки в трьох штатах будуть уболівати за Голден Стейт у фінальній серії

Портал BetOnline, ґрунтуючись на дані з Twitter, зробив цікаву карту, яка показує, за кого фанати зі Сполучених Штатів Америки будуть уболівати в рамках фінальної серії НБА між Голден Стейт Ворріорс і Торонто Репторс.

  Актуально: Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 

Так, стало відомо, що в 47 з 50 американських штатів фанати баскетболу будуть вболівати за команду з найбільшого канадського міста.

За клуб з Окленда будуть переживати в Каліфорнії, Неваді і на Гаваях.

Джерело - Чемпіон.

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