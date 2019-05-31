Тільки в трьох штатах будуть уболівати за Голден Стейт у фінальній серії

Портал BetOnline, ґрунтуючись на дані з Twitter, зробив цікаву карту, яка показує, за кого фанати зі Сполучених Штатів Америки будуть уболівати в рамках фінальної серії НБА між Голден Стейт Ворріорс і Торонто Репторс.

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Так, стало відомо, що в 47 з 50 американських штатів фанати баскетболу будуть вболівати за команду з найбільшого канадського міста.

За клуб з Окленда будуть переживати в Каліфорнії, Неваді і на Гаваях.

Джерело - Чемпіон.