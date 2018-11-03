Торонто виграв у Фінікса. Інші результати матчів НБА

Цієї ночі у НБА відбулося вісім матчів регулярної першості.
До вашої уваги всі результати матчів.
Орландо — Кліпперс 95:120 (22:22, 22:35, 28:30, 32:33)
Бруклін — Х'юстон 111:119 (32:95, 29:31, 25:35, 25:28)
Вашингтон — Оклахома 111:134 (30:35, 20:44, 35:21, 26:24)
Чикаго — Індіана 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20)
Даллас — Нью-Йорк 106:118 (27:33, 32:23, 18:33, 29:29)
Юта — Мемфіс 100:110 (31:29, 29:24, 18:30, 22:27)
Фінікс — Торонто 98:107 (26:23, 26:25, 19:29, 27:30)
Голден Стейт — Міннесота 116:99 (36:32, 25:26, 22:29, 33:12)
Нагадаємо, на нашому сайті ви можете переглянути підсумки жовтня НБА у відеоогляді.
Тим часом Дніпро підписав колишнього гравця НБА.
Джерело - Чемпіон.