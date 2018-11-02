Дніпро підписав колишнього гравця НБА

Колишній капітан збірної України Кирило Фесенко став гравцем Дніпра. Деталі контракту не повідомляються.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Великий інтерес до Фесенко проявляла італійська Брешія, проте сам Кирило вирішив повернутися до Суперліги.

Останні два сезони Фесенко провів в італійському Авелліно.

У складі збірної України Фесенко брав участь в Євробаскеті-2011 і Євробаскету-2015. На рахунку новачка Дніпра 135 матчів у НБА в складі Юти та Індіани.

Нагадаємо, у НБА тиждень під знаком рекордів.

Натомість гравець НБА набрав 10 тисяч очок, виходячи з лави для запасних.

Джерело - Дніпро.