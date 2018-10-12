Гравець Черкаських Мавп за крок від переходу в НБА

Захисник Черкаських Мавп і збірної України Олександр Кобець незабаром може стати гравцем клубу НБА Вашингтон Візардс.

Баскетболіст вже вилетів до США, щоб підписати контракт з клубом із Вашингтона. Для того, щоб українець уклав контракт з Візардс, черкасці навіть анулювали угоду з гравцем і відмовилися від усіх можливих фінансових бонусів в майбутній угоді.

Минулого сезону Кобець разом з Мавпами виграв золото Суперліги. У середньому приносив команді 14,3 очка і робив 3,2 підбирання за гру. Цього міжсезоння баскетболіст встиг взяти участь у Літній лізі НБА в Лас-Вегасі, де його заявили за Чикаго Буллс.

Раніше повідомлялося, що двоє українців близькі до переходу в НБА.

А чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 гарантували вихід з групи на юнацькій Олімпіаді.

Джерело - xsport.