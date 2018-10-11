Мій профіль

Світоліна без проблем пройшла у третє коло турніру в Гонконзі

Сьогодні 16:35 533
Замість Кравця до збірної викликали лідера Ворскли. ФОТО
Сьогодні 22:34 244
Двоє гравців збірної України можуть опинитися у НБА
Сьогодні 20:24 356
Данк Леня - в ТОП-10 моментів дня НБА. ВІДЕО
Сьогодні 14:50 701
Це інтерв'ю? - поліція допитала Кокоріна та Мамаєва. ВІДЕО
Сьогодні 12:48 2059
Усик познущався з Белью. ВІДЕО
Сьогодні 10:24 6130
Террі став тренером Астон Вілли
Сьогодні 09:52 564
Гімнаст Чепурний приніс Україні четверте золото Олімпіади
Сьогодні 09:40 671
Гол Маліновського приніс Україні нічию з Італією. ВІДЕО
Сьогодні 07:52 3497
Україна зіграла внічию з Італією
Вчора 23:43 1364
Навколо спорту
Блоги
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:22 539
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:28 3523
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:22 2054
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 07:55 2682
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 18:17 5875
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 13:33 2555
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
09.10.2018 06:14 7363
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
08.10.2018 14:43 9044 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
07.10.2018 16:32 2452
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1382
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО Bohdan Proskurov
05.10.2018 23:09 2185
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 17:46 2606 2
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО Максим Буйдин
05.10.2018 15:46 2432
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 14:05 8325
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.10.2018 12:08 1859 2
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram Андрій Твердохліб
05.10.2018 08:35 678
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 08:00 2329
Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 07:10 5210 1
Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО
Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО Максим Буйдин
03.10.2018 22:34 4021
Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО
Вчинок дня: Клюйверт присвятив гол екс-одноклубнику, який лікується від страшної травми. ВІДЕО Максим Буйдин
03.10.2018 15:07 1123
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:51 Футбол Зінченко міг опинитися в Наполі 133
22:34 Футбол Замість Кравця до збірної викликали лідера Ворскли. ФОТО 244
22:16 Бокс Бій Нурмагомедова та Мак-Грегора зібрав рекордну суму від продажу трансляцій 176
21:56 Баскетбол Український баскетболіст дебютував у Лізі чемпіонів 169
21:36 Футбол Головко: Раді, що Лунін приєднався до нас 220
21:24 Теніс Світоліна: проти Цян гратиму зі злістю 263
21:12 Футбол Ібрагімович може повернутися в Манчестер Юнайтед 259
20:58 Теніс Світоліна: Сінгапур надає мені екстрамотивації 249
20:41 Футбол Брата Кокоріна арештували 427
20:24 Баскетбол Двоє гравців збірної України можуть опинитися у НБА 356
20:09 Футбол Футбольна асоціація проведе голосування щодо продажу Вемблі 180
19:59 Футбол Десна прийме аутсайдера грузинського чемпіонату 215
19:44 Теніс Світоліна: Сьогодні я була дійсно зла 368
19:31 Баскетбол Українські команди дізналися суперників у Кубку Європи ФІБА. ФОТО 236
19:11 Футбол Кокорін: Все роздули 453 2
18:57 Футбол Чехія зазнала кадрових втрат напередодні гри з України 433
18:41 Футбол Санжар: Я теж можу облити вас брудом... 455
18:24 Футбол Шахтар продав понад половину квитків на матч із Мансіті 268
18:06 Футбол Збірна України повернулася на рідну землю. ФОТО 813
17:51 ММА Брат за брата: Нурмагомедов хоче піти з UFC через звільнення товариша. ФОТО 511
17:32 Теніс Україна виступить у Польщі на Кубку Федерації 280
16:56 Футбол Зінченко: наші флангові футболісти залишалися в оточенні кількох футболістів 436
16:35 Теніс Світоліна без проблем пройшла у третє коло турніру в Гонконзі 533
16:22 Блог Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО 539
16:14 Футбол Лунін поїхав допомагати молодіжній збірній 602

Двоє гравців збірної України можуть опинитися у НБА

Сьогодні 20:24 356 0
Двоє гравців збірної України можуть опинитися у НБА

Клуб НБА зацікавився двома гравцями

Федерація баскетболу України отримала два запити щодо чинних контрактів гравців національної команди Олександра Кобця та Олександра Мішули.

Про це передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У першому листі наголошується, що один з клубів НБА хоче підписати контракт з Кобцем, а в другому - NBA Gatorade League (D-ліга) бажає укласти угоду з Мішулою.

НБА просить надати інформацію про баскетболістів до 15 жовтня.

Нагадаємо, українські клуби дізналися суперників у груповому раунді Кубка Європи ФІБА

А данк Леня потрапив у ТОП-10 моментів дня.

Джерело - ФБУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()