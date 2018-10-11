Двоє гравців збірної України можуть опинитися у НБА

Клуб НБА зацікавився двома гравцями

Федерація баскетболу України отримала два запити щодо чинних контрактів гравців національної команди Олександра Кобця та Олександра Мішули.

Про це передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У першому листі наголошується, що один з клубів НБА хоче підписати контракт з Кобцем, а в другому - NBA Gatorade League (D-ліга) бажає укласти угоду з Мішулою.

НБА просить надати інформацію про баскетболістів до 15 жовтня.

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Джерело - ФБУ.