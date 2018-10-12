Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 - чвертьфіналіст юнацької Олімпіади

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 достроково гарантувала місце у чвертьфіналі юнацької Олімпіади.

Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

У третьому матчі групового етапу українські баскетболістки обіграли команду Шрі-Ланки з рахунком 18:6. Протягом всього поєдинку жовто-сині показували сильнішу гру. Уже зі стартових хвилин українки повели в рахунку — 5:0. Контролюючи хід гри наші співвітчизниці досягнули необхідного результату.

Зараз українки грають проти США. У цьому поєдинку остаточно визначиться місце, з якого наша команда вийде до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Українки впевнено перемогли у двох попередніх матчах.

А українець дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів.

Джерело - ФБУ.