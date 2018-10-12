Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 гарантувала вихід з групи на юнацькій Олімпіаді

Чоловіча збірна України з баскетболу 3x3 пробилася в плей-офф юнацької Олімпіади, яка відбувається в аргентинському Буенос-Айресі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українська команда оформила вихід до наступного кола змагань, обігравши збірну Венесуели з рахунком 22:16. Ця перемога стала вже третьою поспіль для українських баскетболістів, а суперник зміг нав'язати боротьбу лише на старті поєдинку. Надалі жовто-сині перехопили ініціативу та довели матч до переможного завершення.

Завдяки цій перемозі наша збірна достроково гарантувала собі путівку в плей-офф. Тепер на українських баскетболістів чекає матч з Новою Зеландією, який відбудеться 12 жовтня о 19:30 за київським часом. У цьому протистоянні команди визначать переможця групи.

Раніше, свій вихід у плей-офф оформила жіноча збірна України.

Джерело - ФБУ.