Джерело - Чемпіон.

У неділю, 2 травня, на чемпіонаті Європи з бадмінтону відбудуться фінальні поєдинки в усіх видах програми.

Змагальний день розпочнеться о 12:00 на корті №1.

Маркус Елліс/Лорен Сміт (1, Англія) - Родіон Алімов/Аліна Давлєтова (6, Росія) - змішаний розряд

Кароліна Марін (1, Іспанія) - Лін Крістоферсен (7, Данія) - жінки, одиночний розряд

Віктор Аксельсен (1, Данія) - Андерс Антонсен (2, Данія) - чоловіки, одиночний розряд

Марк Ламсфусс/Марвін Зайдель (5, Німеччина) - Владімір Іванов/Іван Сазонов (3, Росія) - чоловіки, парний розряд

Габріела Стоєва/Стефані Стоєва (1, Болгарія) - Хлоє Бьорч/Лорен Сміт (2, Англія)

Урочиста церемонія відкриття фінального змагального дня розпочнеться об 11:30. У церемонії візьмуть участь: Сергій Бубка (президент НОК України), Пітер Тарцала (президент BEC), Олексій Дніпров (президент ФБУ) та відома співачка - Світлана Тарабарова.