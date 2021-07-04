Стали відомі результати перших розслідувань

Джерело - Чемпіон.

Стюарди Гран-прі Австрії Формули-1 завершили перші розслідування інцидентів, що сталися в гонці.

Гонщик Альфа Ромео Кімі Ряйкконен визнаний винним в зіткненні з пілотом Астон Мартін" Себастьяном Феттелем перед фінішем гонки.

Стюарди порахували, що в п'ятому повороті фін закрив двері в боротьбі з німцем, що і призвело до зіткнення. Як покарання Райкконен отримав проїзд по піт-лейн, чиїм аналогом після фінішу гонки є 20 штрафних секунд. Штраф не вплинув на підсумкову позицію Кімі, що залишився 16-м.

Також стюарди вивчили оборону Джорджа Расселла від Ряйкконена, коли пілот Вільямса міняв траєкторію на гальмуванні. Судді не стали карати британця, порахувавши, що Джордж пілотував послідовно і безпечно.

Раніше, Ферстаппен став переможцем Гран-прі Австрії.