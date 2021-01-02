На другому місці - Ред Булл

Джерело - The Race.

Скудерія Феррарі має найкращий склад пілотів на сезон Формули-1 2021.

Про це повідомляє The Race.

За італійську команду будуть виступати Шарль Леклер та Карлос Сайнс.

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Експерти присудили друге місце Ред Булл з Максом Ферстаппеном і Серхіо Пересом - австрійська команда обійшла чемпіонський Мерседес Льюїса Гамільтона та Валттері Боттаса.

Рейтинг команд за складом гонщиків на 2021 рік (The Race):

1. Феррарі: Шарль Леклер, Карлос Сайнс - 187 балів

2. Ред Булл: Макс Ферстаппен, Серхіо Перес - 130

3. Мерседес: Льюїс Гамільтон, Валттері Боттас - 123

4. Макларен: Даніель Ріккардо, Ландо Норріс - 120

5. Альпін: Естебан Окон, Фернандо Алонсо - 80

6. Альфа Таурі: П'єр Гасли, Юкі Цунода - 56

7. Астон Мартін: Ланс Стролл, Себастьян Феттель - 52

8. Вільямс: Джордж Расселл, Ніколас Латіфі - 30

9. Альфа Ромео: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінаццо - 21

10. Хаас: Мік Шумахер, Микита Мазепін - 9