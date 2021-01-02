Джерело - The Race.
Скудерія Феррарі має найкращий склад пілотів на сезон Формули-1 2021.
Про це повідомляє The Race.
За італійську команду будуть виступати Шарль Леклер та Карлос Сайнс.
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Експерти присудили друге місце Ред Булл з Максом Ферстаппеном і Серхіо Пересом - австрійська команда обійшла чемпіонський Мерседес Льюїса Гамільтона та Валттері Боттаса.
Рейтинг команд за складом гонщиків на 2021 рік (The Race):
1. Феррарі: Шарль Леклер, Карлос Сайнс - 187 балів
2. Ред Булл: Макс Ферстаппен, Серхіо Перес - 130
3. Мерседес: Льюїс Гамільтон, Валттері Боттас - 123
4. Макларен: Даніель Ріккардо, Ландо Норріс - 120
5. Альпін: Естебан Окон, Фернандо Алонсо - 80
6. Альфа Таурі: П'єр Гасли, Юкі Цунода - 56
7. Астон Мартін: Ланс Стролл, Себастьян Феттель - 52
8. Вільямс: Джордж Расселл, Ніколас Латіфі - 30
9. Альфа Ромео: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінаццо - 21
10. Хаас: Мік Шумахер, Микита Мазепін - 9