 Гамільтон: Важливо, що команда Мерседес перефарбувала болід в чорний | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон: Для мене важливо, що команда Мерседес перефарбувала болід в чорний колір

Сьогодні 16:47 272 0
Гонщик закликає бути більш активними
Гамільтон: Для мене важливо, що команда Мерседес перефарбувала болід в чорний колір
#Гамільтон, #Мерседес, #Формула-1

Джерело - sport.ua.

Не всі пілоти Формули-1 підтримують рух Black Lives Matter.

Про це розповів шестиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

"Хтось не підтримує Black Lives Matter, але підтримує боротьбу з расизмом. Не потрібно всім ставати на коліно, але хочеться, щоб всі з нас в Ф-1 боролися з расизмом. Потрібно продовжувати боротися і говорити про проблему. Для мене важливо, що команда Мерседес перефарбувала болід в чорний колір", - сказав Хемілтон.

Нагадаємо, Рено подала протест проти Рейсінг Пойнт за порушення регламенту.

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