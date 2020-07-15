Не всі пілоти Формули-1 підтримують рух Black Lives Matter.

Про це розповів шестиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

"Хтось не підтримує Black Lives Matter, але підтримує боротьбу з расизмом. Не потрібно всім ставати на коліно, але хочеться, щоб всі з нас в Ф-1 боролися з расизмом. Потрібно продовжувати боротися і говорити про проблему. Для мене важливо, що команда Мерседес перефарбувала болід в чорний колір", - сказав Хемілтон.