Гамільтон: Я шокований тим, що сезон Формули-1 взагалі стартує

Джерело - sport.ua.
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон дуже здивований рішенням розпочати сезон Формули-1 з огляду на пандемію коронавірусу.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Я дуже, дуже здивований, що ми взагалі тут зібралися. Добре, що гонки все ще в планах, але я шокований ситуацією. Здається, весь світ, нехай і з запізненням, але почав реагувати.
Президент США заборонив рейси з Європи, НБА зупинила чемпіонат, а Ф-1 починає сезон. Не можу сказати, що відчуваю себе комфортно з цього приводу", - сказав Гамільтон.
Формула-1 скасувала Гран-прі Китаю, однак поки серія не приймає більш жорсткі заходи.