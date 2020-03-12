Гамільтон: Я шокований тим, що сезон Формули-1 взагалі стартує

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон дуже здивований рішенням розпочати сезон Формули-1 з огляду на пандемію коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я дуже, дуже здивований, що ми взагалі тут зібралися. Добре, що гонки все ще в планах, але я шокований ситуацією. Здається, весь світ, нехай і з запізненням, але почав реагувати.

Президент США заборонив рейси з Європи, НБА зупинила чемпіонат, а Ф-1 починає сезон. Не можу сказати, що відчуваю себе комфортно з цього приводу", - сказав Гамільтон.