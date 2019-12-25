Сезон-2021 буде захоплюючим для Формули-1 - директор McLaren

Зак Браун прокоментував сезон 2021 року

Сезон 2021 року Формули-1 буде захопливим для уболівальників.

Про це розповів виконавчий директор McLaren Зак Браун.

"Всі команди будуть в одному човні. У 2021 році всі починають з чистого аркуша, і ми готові. У тому числі через це ми прийняли рішення приділити новій машині як можна більше часу..

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Думаю, сезон-2021 буде захопливим для Формули-1 і для вболівальників, тому що в період великих змін хтось вгадає, а хтось - ні. Згодом команди вирівняються, але я з нетерпінням чекаю на 2021 рік", - розповів Браун.

Нагадаємо, Гамільтон знищив суперинків на останньому етапі сезону.