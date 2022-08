Фельфнер виграв золоту медаль на чемпіонаті світу U-20

Українець Артур Фельфнер виграв золоту медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів до 20-ти років у Калі (Колумбія).

Фельфнер тріумфував у змаганнях з метання списа.

Найуспішнішою для Фельфнера стала 5, переможна, спроба. У ній він метнув спис на 79,36 метра.

Чемпіонат світу з легкої атлетики U-20

Калі (Колумбія)

Метання списа. Чоловіки

6 серпня

1. Артур Фельфнер (Україна) - 79.36 м

2. Макс Денінг (Німеччина) - 77.24 м

3. Кейшон Страчан (Багами) - 72.95 м

GOLD TO UKRAINE 🥇



Artur Felfner 🇺🇦 throws 79.36m on his fifth attempt and secures javelin gold! #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/5MPmJEpN4S