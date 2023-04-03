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Захисники України отримали 95 авто за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 21:03 83 0
Захисники України отримали 95 авто за сприяння Favbet Foundation

Від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України та інші сили оборони отримали 95 автівок за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Зокрема за останній тиждень за сприяння фонду ЗСУ отримали 5 авто.

Це три позашляховики високої прохідності Mitsubishi L-200. Один із них допомагатиме зв’язківцям налагоджувати управління між підрозділами для більш ефективної боротьби з ворогом. Дві інші автівки надійшли в розпорядження підрозділу аеророзвідки та військових, які тримають оборону в районі міста-фортеці Бахмут.

Також за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали два мікроавтобуси Volkswagen Transporter. Обидві автівки відправлено в район ведення бойових дій на сході України, на ділянку Часів Яр – Костянтинівка.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

 

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