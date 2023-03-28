ЗСУ отримали 90 авто за сприяння Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 90 автівок для потреб фронту, повідомили представники фонду.

Лише за останні тижні підрозділи Збройних Сил отримали 10 авто – 3 мікроавтобуси та 7 позашляховиків підвищеної прохідності.

Авто доставлені в найгарячіші точки фронту на сході країни.Зокрема, два мікроавтобуси Volkswagen LT-35 та Volkswagen T-4 поїхали до бійців ЗСУ, які виконують бойові завдання в районі "Фортеці Бахмут".

Також у район Бахмута на допомогу українським воїнам направлено позашляховики Nissan X-Trail, Nissan Navara, Ford Ranger, Mitsubishi L-200.

Окрім того, за останні два тижні позашляховики надійшли в розпорядження мотопіхотного та стрілецького батальйонів, які тримають оборону на Донецькому напрямку.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей. За сприяння фонду ЗСУ отримали також понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.