Приймай участь в дослідженні поведінки глядачів спортивних змагань після карантину.

Клубам ігрових командних видів спорту важливо дізнатися думки та побажання вболівальників щодо відвідування спортивних заходів, аби краще підготуватись до відновлення спортивного сезону після зняття карантину.

Студенти курсу спортивного менеджменту, разом з дослідницькою групою Sportmetrix, взяли на себе ініціативу провести масштабне дослідження. Як вірус змінив відношення людей до відвідування стадіонів та масових заходів? Які запобіжні заходи потрібно ввести організаторам змагань, щоб повернути вболівальників на трибуни? Дане дослідження дасть відповідь на ці та інші важливі питання.

Опитування буде проводитися по всій країні, а результати дослідження будуть відкриті для всіх. Дослідження допоможе зробити відвідування стадіонів більш комфортним та безпечним. Час на проходження опитування не більше 5-ти хвилин, тому просимо приєднатися до нього за посиланням.