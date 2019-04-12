Порошенко розмаже Зеленського - президент Федерації футболу Маріуполя

Петро Порошенко виступить краще за Володимира Зеленського на дебатах кандидатів у президенти України.
Так вважає президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов.
"Хочу подивитися дебати. Але після ефіру на плюсах, розумію, що їх не буде. Порошенко розчавить і розмаже Зеленського в будь-якій аудиторії", - написав Журавльов у фейсбуці.
Нагадаємо, що НСК Олімпійський отримав запит на проведення дебатів.
Раніше спеціалісти ВАДА прибули в Україну, щоб взяти аналізи в кандидатів у Президенти.
Джерело - Чемпіон.