Порошенко розмаже Зеленського - президент Федерації футболу Маріуполя

Петро Порошенко виступить краще за Володимира Зеленського на дебатах кандидатів у президенти України.

Так вважає президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов.

"Хочу подивитися дебати. Але після ефіру на плюсах, розумію, що їх не буде. Порошенко розчавить і розмаже Зеленського в будь-якій аудиторії", - написав Журавльов у фейсбуці.